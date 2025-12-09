Funicolare Centrale di Napoli chiusa due giorni 11 e 12 novembre | c'è la manutenzione
La Funicolare Centrale di Napoli sarà ferma per due giorni, l'11 e il 12 novembre, per consentire il monitoraggio dell'impianto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Funicolare Centrale, arriva lo stop di due giorni: il motivo
La Funicolare Centrale chiude per due giorni: l'annuncio di Anm
Napoli, chiude per due giorni la Funicolare Centrale: stop l’11 e il 12 dicembre Vai su X
Funicolare Centrale di Napoli chiusa due giorni 11 e 12 novembre: c’è la manutenzione - La Funicolare Centrale di Napoli sarà ferma per due giorni, l'11 e il 12 novembre, per consentire il monitoraggio dell'impianto ... Secondo fanpage.it
