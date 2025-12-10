Oddio l’ha bevuto Bimbo di 3 mesi finisce in ospedale dramma in Italia | scatta l’allarme

Un bimbo di soli tre mesi è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale San Pio di Vasto a causa di un episodio che ha suscitato grande preoccupazione. La famiglia ha vissuto momenti di angoscia dopo che il bambino ha ingerito qualcosa di potenzialmente pericoloso, scatenando l’allarme tra i sanitari e le autorità.

Un bimbo di appena tre mesi è stato ricoverato all’ospedale San Pio di Vasto dopo un episodio che ha fatto vivere momenti di angoscia alla sua famiglia. Il piccolo è arrivato nel pomeriggio al Pronto soccorso presentando sintomi compatibili con un’intossicazione da sostanze caustiche, facendo subito temere il peggio. I medici, valutata la gravità della situazione, lo hanno sottoposto senza esitazione agli esami necessari e a una lavanda gastrica per limitare i danni causati dall’ingestione. Al momento, secondo quanto riferito da fonti sanitarie, il bambino non sarebbe in pericolo di vita, anche se la sua situazione richiede un monitoraggio continuo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Oddio, l’ha bevuto”. Bimbo di 3 mesi finisce in ospedale, dramma in Italia: scatta l’allarme

La 26enne è ricoverata in terapia intensiva con ustioni gravissime a gola e stomaco dopo aver bevuto un caffè in un bar La giovane è stata avvelenata per errore quando un addetto del locale ha scambiato il detersivo per lavastoviglie con acqua usando la so - facebook.com Vai su Facebook