Terribile schianto nella notte poi scatta l’allarme in tutto il quartiere

Nella notte si è verificato un grave incidente stradale che ha causato un forte schianto nel quartiere, generando grande preoccupazione tra i residenti. Immediatamente, è scattato l’allarme per una possibile fuga di gas, intensificando il senso di emergenza e paura tra la popolazione locale.

“Attenti c’è una fuga di gas”: momenti di forte paura nella cittadina dopo un brutto incidente stradale. La dinamica dello scontro ha infatti causato una fuoriuscita di metano, facendo scattare immediatamente l’allarme. L’episodio ha richiesto l’intervento urgente dei vigili del fuoco, chiamati a mettere in sicurezza l’area ed evitare conseguenze ben più gravi per residenti e passanti. Solo il rapido coordinamento dei soccorsi ha permesso di contenere una situazione potenzialmente molto pericolosa. L’incidente è avvenuto nella notte tra il 13 e il 14 dicembre, poco prima delle 5 di domenica 14 dicembre, in via San Rocco a Mornico Losana, piccolo centro sulle colline dell’Oltrepò Pavese. Caffeinamagazine.it Terribile schianto mortale nella notte: perde la vita un uomo di 47 anni - Schianto mortale nella notte sulla Provinciale 502, a Staffolo, al confine con Cingoli. msn.com

Spaventa passanti e provoca frontale coi carabinieri

