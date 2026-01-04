Il 6 gennaio si terrà l’estrazione della Lotteria solidale dello Ior, un’iniziativa che unisce la possibilità di vincere premi a un concreto sostegno alla ricerca contro i tumori. L’evento rappresenta un’occasione per contribuire alla lotta oncologica, promuovendo la solidarietà e la speranza attraverso un gesto semplice. Un momento importante per la comunità, che combina impegno sociale e occasioni di fortuna.

Sarà un’Epifania all’insegna della fortuna e della solidarietà quella programmata dall’Istituto oncologico romagnolo: il 6 gennaio, infatti, sarà il giorno fatidico dell’estrazione dei premi della grande Lotteria solidale, il gioco che sostiene la ricerca scientifica e la lotta contro il cancro. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Conto alla rovescia per la lotteria dello Ior: in palio vari premi e il sostegno alla lotta contro i tumori

