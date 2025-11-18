conto alla rovescia verso natale otto chilometri di luci in 40 vie

A Monza il Natale comincerà a sentirsi con qualche settimana d’anticipo, con la promessa che la sua bellezza sarà davvero per tutti. Gli allestimenti sono già in corso e il programma di “ Insieme a Natale 2025 ”, presentato in municipio, si annuncia come una rassegna diffusa, luminosa, costruita grazie alla collaborazione tra Comune, Confcommercio Monza e una rete di partner che hanno deciso di credere nel valore della festa, a iniziare da Acinque, Bcc Carate e Treviglio, BrianzAcque, insieme a tanti altri sostenitori. Il via sarà questo sabato, con l’apertura dei mercatini in largo IV Novembre, piazza Carducci e piazza San Paolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

