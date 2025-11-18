Conto alla rovescia verso Natale Otto chilometri di luci in 40 vie
A Monza il Natale comincerà a sentirsi con qualche settimana d’anticipo, con la promessa che la sua bellezza sarà davvero per tutti. Gli allestimenti sono già in corso e il programma di “ Insieme a Natale 2025 ”, presentato in municipio, si annuncia come una rassegna diffusa, luminosa, costruita grazie alla collaborazione tra Comune, Confcommercio Monza e una rete di partner che hanno deciso di credere nel valore della festa, a iniziare da Acinque, Bcc Carate e Treviglio, BrianzAcque, insieme a tanti altri sostenitori. Il via sarà questo sabato, con l’apertura dei mercatini in largo IV Novembre, piazza Carducci e piazza San Paolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Contenuti che potrebbero interessarti
“CagliariRespira”, conto alla rovescia per la mezza maratona targata Af Motors Vai su X
Vanity Fair Italia. . Il conto alla rovescia per il Vanity Fair Stories è iniziato, ma intanto ci godiamo un abbraccio virtuale: Giacomo Giorgio vi aspetta live al Teatro Lirico Giorgio Gaber domenica 23 novembre Per riservare il posto in sala e ricevere tutte le info - facebook.com Vai su Facebook
Conto alla rovescia verso Natale. Otto chilometri di luci in 40 vie - A Monza il Natale comincerà a sentirsi con qualche settimana d’anticipo, con la promessa che la sua bellezza sarà davvero per tutti. Riporta ilgiorno.it
Si accende la magia del Natale Il conto alla rovescia è già iniziato - Non è soltanto il freddo che punge un po’ di più o il buio che arriva presto, ma quella sensazione inconfondibile che dice: il Natale è semp ... Da ilgiorno.it
Candele, gioielli e make up: ecco i calendari dell'Avvento per il conto alla rovescia verso Natale - Manca poco più di un mese al 25 dicembre e, prima di pensare ai regali, le fashion lover non si possono far mancare un calendario dell'Avvento. Si legge su corriere.it