fuga di gas a vernio chiusa via della stazione

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Vernio, in provincia di Prato, dopo aver ricevuto una segnalazione di fuga di gas in via della Stazione. La strada è stata immediatamente chiusa per permettere le operazioni di sicurezza e per evitare rischi per i passanti. Nessuno si è fatto male, ma le autorità hanno consigliato di evitare l’area fino a nuovo avviso.

Vernio (Prato), 8 febbraio 2026 – Intervento dei vigili del fuoco a Vernio (in provincia di Prato) per una fuga di gas in via della Stazione. Il fatto è avvenuto poco dopo le 9. Da una prima ricerca effettuata dal personale intervenuto sono state rilevate alcune anomalie sotto il manto stradale. Per precauzione la via è stata chiusa al traffico. Sul posto personale di Centria, che sta provvedendo all'intercettazione della perdita e alla successiva riparazione, i carabinieri e la sindaca di Vernio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

