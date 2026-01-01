Fuga di gas in via Palagio Pelegi | vigili del fuoco al lavoro

Da bolognatoday.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Palagio Pelegi, nelle vicinanze dell'ospedale Sant'Orsola, per intervenire a causa di una fuga di gas. L’intervento mira a mettere in sicurezza l’area e a riparare il guasto. Non sono stati segnalati feriti o situazioni di emergenza. La situazione è sotto controllo e le operazioni di riparazione sono in corso.

Da questa mattina i vigili dle fuoco sono al lavoro per riparare una fuga di gas in via Pelagio Pelagi, non lontano dall'ospedale Sant'Orsola. La strada è in parte bloccata dai mezzi dei vigili del fuoco per consentire le operazioni di ripristino delle condutture. Gli operatori sono ancora al. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

fuga di gas in via palagio pelegi vigili del fuoco al lavoro

© Bolognatoday.it - Fuga di gas in via Palagio Pelegi: vigili del fuoco al lavoro

Leggi anche: Fuga di gas in una scuola: intervengono i vigili del fuoco, evacuato l'edificio

Leggi anche: Fuga di gas in cantiere: vigili del fuoco in azione per oltre tre ore

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.