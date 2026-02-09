Frosinone via libera dalla Regione per il rogo del generale Championnet
La Regione Lazio ha dato il via libera al tradizionale rogo del generale Championnet a Frosinone. La decisione permette di portare avanti il Carnevale storico, con il rito simbolico che coinvolge il bruciamento del fantoccio, evento molto atteso dalla comunità locale.
“Accogliamo con grande soddisfazione il via libera espresso dalla Regione Lazio allo svolgimento del rito conclusivo del Carnevale storico di Frosinone, con il bruciamento simbolico del fantoccio del generale Championnet. Il Carnevale e la festa della Radeca rappresentano un evento profondamente.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Approfondimenti su Frosinone Region
Carnevale di Frosinone, il rogo di Championnet si farà? Ultima corsa contro il tempo per salvare la tradizione
A Frosinone si rischia di perdere uno dei simboli più amati del Carnevale storico: il rogo di Championnet.
Nelle scuole di Frosinone arriva lo psicologo: dalla Regione via libera al progetto
La Regione Lazio ha dato il via libera: nelle scuole di Frosinone arriveranno gli psicologi.
Ultime notizie su Frosinone Region
Argomenti discussi: Grotte di Collepardo, al via i lavori di messa in sicurezza; Nuovi direttori delle Asl pugliesi, da giunta regionale via libera ad avviso pubblico; Aeroporti, via libera dalla Commissione Europe ad Ardian in Milione (Save); Frosinone. Conto alla rovescia per l’approvazione del bilancio e ipotesi elezioni anticipate.
Carnevale storico di Frosinone, via libera della Regione Lazio al rogo del generaleLa Regione Lazio ha autorizzato lo svolgimento del rito conclusivo del Carnevale storico di Frosinone, rappresentato dal tradizionale bruciamento simbolico del fantoccio del ... ilmessaggero.it
Frosinone, avanti tutta sui fondi FESR: dalla Regione arriva il via libera ai progetti strategici?Summit alla Pisana tra il sindaco Mastrangeli e l’assessore Angelilli. Confermati i dieci interventi per la rigenerazione urbana: al centro della visione il rilancio storico del Parco del Fiume Cosa ... tunews24.it
#Frosinone, #Venezia e #Monza a ruota libera e rispondono positivo. Le analisi della 21ª e programmazione della 22ª giornata di #SerieB facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.