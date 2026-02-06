Carnevale di Frosinone il rogo di Championnet si farà? Ultima corsa contro il tempo per salvare la tradizione

A Frosinone si rischia di perdere uno dei simboli più amati del Carnevale storico: il rogo di Championnet. Gli organizzatori corrono contro il tempo per trovare una soluzione e mantenere viva questa tradizione che da anni anima le strade della città. Le discussioni sono ancora aperte e tutto dipende dall’ultima decisione, mentre si cerca di evitare che l’evento venga cancellato.

È una corsa contro il tempo per salvare uno dei riti più identitari del Carnevale Storico di Frosinone. In vista delle celebrazioni del prossimo 17 febbraio, l’amministrazione comunale ha riaperto il confronto con la Regione Lazio per consentire lo svolgimento del tradizionale “bruciamento”.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Carnevale di Frosinone: il sindaco si batte per il rogo del Generale Championnet e si appella alla RegioneMastrangeli ci prova e invia una relazione tecnica alla Pisana: l'impatto del falò - promette - sarà compensato dalla piantumazione di nuovi alberi per neutralizzare le emissioni di PM10 ... tunews24.it

Frosinone, Smog: chiesta deroga per salvare il rogo di ChampionnetÈ una corsa contro il tempo per salvare una delle tradizioni più sentite del Carnevale di Frosinone. La Commissione Ambiente del Comune ... msn.com

