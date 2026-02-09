Frosinone | sperona pattuglia e prova a investire carabinieri arrestato a Ferentino

La sera del 6 febbraio a Ferentino, un uomo ha speronato una pattuglia e ha cercato di investire i carabinieri. L’intervento dei militari ha portato all’arresto dell’uomo, che ha tentato di scappare e mettere in pericolo le forze dell’ordine. L’episodio ha sconvolto la zona, ma nessuno si è fatto male.

Un episodio di violenza e fuga si è verificato la sera del 6 febbraio a Ferentino, in provincia di Frosinone. Un uomo di 64 anni, già noto alle forze dell'ordine, ha tentato di investire un carabiniere e, successivamente, ha dato vita a una folle fuga in auto, speronando una pattuglia. L'uomo, alla guida di una Citroen, non si è fermato all'alt imposto dai carabinieri durante un normale servizio di controllo sulla via Casilina. La fuga e l'intervento delle forze dell'ordine. Alla vista della paletta, il 64enne ha accelerato, cercando di colpire uno dei militari in servizio al posto di blocco, ma il carabiniere è riuscito a schivare il colpo.

