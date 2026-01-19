Napoli sperona la volante e cerca di investire un poliziotto | 29enne arrestato a Ponticelli

Un uomo di 29 anni è stato arrestato a Ponticelli, Napoli, dopo aver causato danni a una volante e aver tentato di investire un poliziotto durante un inseguimento. L'episodio si è verificato mentre le forze dell'ordine cercavano di fermarlo. L'arresto è stato effettuato in seguito alle successive operazioni di polizia.

L'uomo è stato fermato dopo un inseguimento, durante il quale ha danneggiato una volante e ha tentato di investire un agente. Per l'uomo è scattata anche una denuncia per non essersi sottoposto all'alcol test.

Sperona la volante, poi prova a investire un poliziotto: la folle corsa del fuggitivo finisce contro un muro

Nella serata di ieri, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, un uomo di 29 anni ha causato un incidente durante una fuga. Dopo aver speronato una volante, ha tentato di investire un agente e si è successivamente schiantato contro un muro. L’uomo, noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con l’accusa di lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

San Giovanni: tenta di sfuggire ad un controllo e sperona una volante. Arrestato un 29enne dalla Polizia di Stato

Un uomo di 29 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a San Giovanni, dopo aver tentato di sfuggire a un controllo e aver speronato una volante. Contestualmente, un’operazione congiunta tra Carabinieri Forestali e ASL ha portato al sequestro di prodotti destinati alla distribuzione. L’intervento ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra le forze dell’ordine e le autorità sanitarie per garantire la sicurezza pubblica.

