Frosinone celebra Il giorno del ricordo
Frosinone si prepara a ricordare le vittime delle Foibe. Martedì 10 febbraio alle 11, nel giardino dedicato a Norma Cossetto e ai Martiri Istriani, si terrà una cerimonia ufficiale. La città si riunisce per commemorare le sofferenze di quegli eventi drammatici, con la partecipazione di cittadini e autorità. La commemorazione si svolge in piazza Ferrante, nel quartiere Sacro Cuore, e rappresenta un momento di ricordo e di rispetto per le vittime.
Martedì 10 febbraio 2026, alle ore 11.00, presso il “Giardino Norma Cossetto e Martiri Istriani”, (Piazza Domenico Ferrante – quartiere Sacro Cuore) si terrà la cerimonia commemorativa in occasione del Giorno del Ricordo.Alla cerimonia prenderanno parte il Sindaco, il Prefetto e le Autorità.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Approfondimenti su Norma Cossetto
Ortona celebra il giorno del ricordo, il programma della cerimonia nel ricordo di Giuseppe Garzarelli
Ortona si prepara a ricordare le vittime delle foibe e dell’esodo istriano.
Gioventù Nazionale celebra il Giorno del Ricordo con un gazebo
Gioventù Nazionale ha allestito un gazebo ad Avellino per il Giorno del Ricordo.
Ultime notizie su Norma Cossetto
Argomenti discussi: Il riposo di un medico in prima linea: Frosinone saluta il dottor Mario Limodio; Lazio: Eventi Imperdibili per il prossimo week-end; Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 5 febbraio 2026.
Frosinone, Alvito celebra la cultura con il premio Val di Comino: oggi la cerimonia per l'edizione numero 50Era il 1976 quando l’allora vicepresidente della Provincia, lo scrittore Gerardo Vacana, fondava quello che è diventato negli anni uno dei premi letterari più prestigiosi. Un forte legame con il ... ilmessaggero.it
Celebra San Valentino all’Osteria Volsci Una serata dedicata all’amore, tra tradizione e gusto! Ti aspettiamo per festeggiare insieme Osteria Volsci Via dei Monti Lepini 170,Frosinone. A 150m dal casello di Frosinone. Aperto tutti i giorni pranzo e cen facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.