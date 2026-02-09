Frosinone celebra Il giorno del ricordo

Frosinone si prepara a ricordare le vittime delle Foibe. Martedì 10 febbraio alle 11, nel giardino dedicato a Norma Cossetto e ai Martiri Istriani, si terrà una cerimonia ufficiale. La città si riunisce per commemorare le sofferenze di quegli eventi drammatici, con la partecipazione di cittadini e autorità. La commemorazione si svolge in piazza Ferrante, nel quartiere Sacro Cuore, e rappresenta un momento di ricordo e di rispetto per le vittime.

Martedì 10 febbraio 2026, alle ore 11.00, presso il "Giardino Norma Cossetto e Martiri Istriani", (Piazza Domenico Ferrante – quartiere Sacro Cuore) si terrà la cerimonia commemorativa in occasione del Giorno del Ricordo.Alla cerimonia prenderanno parte il Sindaco, il Prefetto e le Autorità.

