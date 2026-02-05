Gioventù Nazionale celebra il Giorno del Ricordo con un gazebo

Gioventù Nazionale ha allestito un gazebo ad Avellino per il Giorno del Ricordo. Sabato pomeriggio, dalle 16:30 alle 19:00, i militanti del movimento di Fratelli d’Italia hanno distribuito volantini e parlato con i passanti in piazzetta Agnes. L’obiettivo è ricordare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata, in una giornata dedicata alla memoria. Nessuna cerimonia ufficiale, solo un’occasione per sensibilizzare i cittadini su una pagina difficile della storia.

Tempo di lettura: 2 minuti Sabato 7 febbraio, dalle ore 16:30 alle ore 19:00, ad Avellino, presso Piazzetta Agnes, Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d'Italia, promuove un gazebo informativo in occasione del Giorno del Ricordo del 10 febbraio, solennità civile istituita per commemorare le vittime delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata. L'iniziativa nasce dalla volontà di rinnovare una memoria storica che appartiene all'intera Nazione e che richiama al rispetto verso migliaia di italiani d'Istria, Fiume e Dalmazia, vittime di persecuzioni, violenze e uccisioni consumate nel contesto del secondo dopoguerra, sotto il regime guidato da Josip Broz Tito.

