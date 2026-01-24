Frontale sulla Variante di Morbegno gravi in due

A Morbegno, sulla SS38 variante, è stato chiuso il tratto tra il km 18,200 e il km 9,000 in entrambe le direzioni a causa di un incidente frontale avvenuto nel pomeriggio poco prima delle 16. Due persone sono rimaste gravemente ferite. Si consiglia di evitare l’area e di seguire eventuali aggiornamenti sulle condizioni del traffico.

È completamente chiuso il tratto della SS38 var "Variante di Morbegno" compreso tra il km 18,200 e il km 9,000, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente frontale avvenuto nel pomeriggio di oggi, poco prima delle ore 16. Nell'impatto sono rimaste coinvolte due auto: il bilancio è di otto.

