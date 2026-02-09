Frecciarossa Final Eight 2026 | confermata la collaborazione con il Ministro per lo Sport

La collaborazione tra gli organizzatori della Final Eight Frecciarossa 2026 e il Ministro per lo Sport, Andrea Abodi, è stata confermata anche quest’anno. La partnership continua a rafforzarsi, con l’obiettivo di portare l’evento a un livello ancora più alto. La presenza del ministro sottolinea l’interesse delle istituzioni per questa manifestazione, che si prepara a tornare in scena nel 2026.

Nel contesto della Final Eight Frecciarossa 2026 prosegue la collaborazione con il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Un contenitore di attività extracampo è allestito nel foyer dell’Inalpi Arena di Torino per integrare l’azione sportiva con iniziative di promozione educativa e sociale, offrendo spunti utili a un pubblico giovane e a famiglie interessate al movimento sportivo nazionale. In questa edizione la manifestazione accoglie la Fase Finale della NextGen, il torneo Under 19 delle squadre di Serie A, a testimonianza della costante attenzione verso lo sviluppo dei talenti emergenti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

