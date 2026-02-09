Fratelli d’Italia si rafforza nel Nisseno | Butera ha un nuovo circolo con Ferrante commissario

A Butera nasce un nuovo circolo di Fratelli d’Italia. Il partito si rafforza nel Nisseno, con Marco Rosario Ferrante nominato commissario. La notizia arriva mentre il partito punta a consolidare la presenza nella zona.

Butera, in provincia di Caltanissetta, ha visto la nascita del circolo di Fratelli d’Italia, con Marco Rosario Ferrante designato come commissario. La costituzione del nuovo circolo rappresenta un passo significativo per il partito nel territorio, rafforzando la sua presenza e la sua azione politica nella parte sud della provincia. L’iniziativa è stata resa possibile dalla volontà dei tesserati e dalla dirigenza di Fratelli d’Italia, che hanno individuato in Ferrante la figura ideale per guidare questa nuova fase. La nascita del circolo di Fratelli d’Italia a Butera segna un momento importante per il partito nella cittadina nissena.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Butera Fratelli di Italia

Fratelli d’Italia amplia la propria presenza a Lama Mocogno con l’apertura di un nuovo circolo.

Durante il recente congresso del Circolo di Fratelli d'Italia, si è ufficialmente sancita la nomina di Luca Liberi come nuovo coordinatore territoriale per le aree di Bellano, Varenna, Perledo ed Esino Lario.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Butera Fratelli di Italia

Argomenti discussi: Fasci di m***a e Falsa: vandalizzata la sede di Fratelli d'Italia alla Garbatella; Fratelli d'Italia promuove a Bolzano il Sì al referendum sulla giustizia; Sondaggio SWG per TG La7: centrodestra avanti, Fratelli d’Italia primo partito; Sondaggio, il voto oggi: Fratelli d'Italia primo partito e Meloni promossa. Vannacci al 2%.

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia in risalita, Vannacci all’1,5%: quanti voti prendono i partitiFdI risale al31%, il Pd è stabile, mentre tutti gli alti partiti calano. Novità nel sondaggio Dire-Tecné che misura i consensi di Futuro nazionale, la nuova creazione politica dell’ex generale Roberto ... fanpage.it

Referendum sulla Giustizia: a favore del Sì Fratelli d'ItaliaIl 22 e il 23 marzo si voterà per il referendum confermativo della legge costituzionale che introduce la separazione delle carriere dei magistrati e riforma il Consiglio superiore della magistratura. rainews.it

I rappresentanti afferenti ai gruppi politici di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Azione, e Noi Moderati hanno sottoscritto il documento dal notaio. Sarà possibile firmare fino al 20 febbraio facebook

Gli italiani non possono sopportare tutto questo. Sì, lascia l’amaro in bocca. x.com