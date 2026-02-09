FRATELLI D’ITALIA | ATTACCHI A PETRECCA E PUCCI SPORCANO OLIMPIADI E SANREMO

Giovanni Donzelli di Fratelli d’Italia non le manda a dire. Il responsabile organizzazione del partito accusa il centro-sinistra di aver gettato fango su Olimpiadi e Sanremo con gli attacchi a Petrecca e Pucci. Donzelli parla di “sporco” che danneggia l’immagine degli eventi e chiede responsabilità.

Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, è durissimo. Il meloniano di ferro incolpa il centro-sinistra di aver sporcato Olimpiadi e Sanremo con gli attacchi a Petrecca e Pucci. Intervistato da La Stampa, il parlamentare di FdI non ha dubbi sulle sinistre: «Hanno sollevato un clima d’odio contro chi non è abbastanza di sinistra. Tutto nasce da una nota stampa dei parlamentari del Pd in commissione di Vigilanza: al Nazareno hanno creato il ministero della censura? Decidono loro se un comico può parlare o no a Sanremo?». Il colpevole è solo uno: il centro sinistra che censura tutto. 🔗 Leggi su Bubinoblog

La partecipazione di Andrea Pucci a Sanremo ha suscitato polemiche, portandolo a rinunciare alla conduzione di una delle serate.

Carlo Conti ha annunciato sui social che Andrea Pucci sarà il co-conduttore di Sanremo, nella serata del 26 febbraio.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

