09 02 – Polemiche su Pucci a Sanremo lui rinuncia alla conduzione – Giappone Takaichi vince le elezioni – Goggia di bronzo alle Olimpiadi

La partecipazione di Andrea Pucci a Sanremo ha suscitato polemiche, portandolo a rinunciare alla conduzione di una delle serate. La notizia ha fatto discutere tra il pubblico e gli artisti, con molti che si sono schierati a favore e altri contro. Meloni e Salvini hanno espresso solidarietà a Pucci, mentre i 5 Stelle non hanno perso occasione per lanciare una frecciatina al premier, definendolo più comico di lui.

Polemiche su Andrea Pucci a Sanremo, lui rinuncia alla co-conduzione di una serata del Festival. Solidarietà da Meloni e Salvini, M5s: "Premier più comica di lui''. Il partito della premier Takaichi vince le elezioni anticipate in Giappone e consolida la maggioranza al governo. Dai primi dati potrebbe ottenere oltre due terzi dei seggi alla Camera bassa. Goggia conquista il bronzo olimpico nella discesa libera, oro alla statunitense Johnson. Caduta shock con frattura per la Vonn.

