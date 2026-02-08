Pucci a Sanremo la scelta di Conti divide l’Italia sui social | Fascista e omofobo

Carlo Conti ha annunciato sui social che Andrea Pucci sarà il co-conduttore di Sanremo, nella serata del 26 febbraio. La notizia ha diviso l’Italia sui social, con molti utenti che criticano Pucci definendolo fascista e omofobo. La scelta del conduttore ha generato polemiche, con opinioni contrastanti e discussioni accese sui vari profili.

L’annuncio è arrivato con la consueta leggerezza social che caratterizza Carlo Conti: un video pubblicato sui suoi canali ufficiali ha confermato Andrea Pucci come co-conduttore della 76esima edizione del Festival di Sanremo, precisamente per la serata di giovedì 26 febbraio. Accanto a lui ci sarà Lillo, già anticipato nei giorni precedenti. Ma se per Lillo Petrolo l’accoglienza è stata tiepida, per Pucci la reazione del web è stata tutt’altro che indulgente. Nel giro di poche ore, X (l’ex Twitter) si è trasformato in un fiume in piena di critiche, insulti e analisi politiche sul conduttore e direttore artistico del Festival. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Andrea Pucci co-conduttore del Festival di Sanremo, sui social esplode la rivolta: “Fascista, razzista e omofobo”

Andrea Pucci, scelto come co-conduttore del Festival di Sanremo, si trova al centro di polemiche sui social.

Andrea Pucci a Sanremo 2026, è rivolta sui social: “Fascista, razzista e omofobo”. E lui mostra il sedere

Questa mattina Andrea Pucci ha annunciato sui social che condurrà la Festival di Sanremo 2026, in programma il 26 febbraio.

Argomenti discussi: Pucci 'nudo' a Sanremo, il Pd insorge è TeleMeloni; Sanremo, Conti si allinea e chiama Pucci; Sanremo 2026: da Andrea Pucci a Lillo, il cast si delinea. Ma è polemica; Andrea Pucci co-conduttore a Sanremo, i social in rivolta: Fascista, razzista e omofobo.

pucci a sanremo laSanremo 2026, Michele Bravi torna dopo 4 anni: «Pucci? E' una comicità invecchiata male. L'Eurovision? Potrei boicottarlo»A prescindere dalla sua presenza come co-conduttrice, in un modo o nell'altro Ilenia Pastorelli a Sanremo ci sarà. Porta la firma dell'attrice la regia del video di Prima o poi, ... ilmessaggero.it

pucci a sanremo laAndrea Pucci, un caso a Sanremo: le frasi omofobe e sessiste, gli attacchi alle «zecche» di sinistra (e la foto senza veli)Sui social si parla di «tassa TeleMeloni». E che la questione sia anche politica lo ribadiscono in una nota i parlamentari Pd della commissione di vigilanza ... corriere.it

