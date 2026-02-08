Carlo Conti ha annunciato sui social che Andrea Pucci sarà il co-conduttore di Sanremo, nella serata del 26 febbraio. La notizia ha diviso l’Italia sui social, con molti utenti che criticano Pucci definendolo fascista e omofobo. La scelta del conduttore ha generato polemiche, con opinioni contrastanti e discussioni accese sui vari profili.

L’annuncio è arrivato con la consueta leggerezza social che caratterizza Carlo Conti: un video pubblicato sui suoi canali ufficiali ha confermato Andrea Pucci come co-conduttore della 76esima edizione del Festival di Sanremo, precisamente per la serata di giovedì 26 febbraio. Accanto a lui ci sarà Lillo, già anticipato nei giorni precedenti. Ma se per Lillo Petrolo l’accoglienza è stata tiepida, per Pucci la reazione del web è stata tutt’altro che indulgente. Nel giro di poche ore, X (l’ex Twitter) si è trasformato in un fiume in piena di critiche, insulti e analisi politiche sul conduttore e direttore artistico del Festival. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Pucci a Sanremo, la scelta di Conti divide l’Italia sui social: “Fascista e omofobo”

Andrea Pucci, scelto come co-conduttore del Festival di Sanremo, si trova al centro di polemiche sui social.

Questa mattina Andrea Pucci ha annunciato sui social che condurrà la Festival di Sanremo 2026, in programma il 26 febbraio.

