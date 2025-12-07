Valerio trovato morto nel fiume Reno | era scomparso da 24 ore

Bologna, 7 dicembre 2025 - Si sono concluse nel modo più drammatico le ricerche di Valerio Galantini, anziano di 89 anni di cui si erano perse le tracce nella giornata di ieri alla periferia di Bologna. Questa mattina, il corpo senza vita dell'uomo è stato individuato e recuperato dai vigili del fuoco nelle acque del fiume Reno, all'altezza della zona di Borgo Panigale. Tariffa puntuale dei rifiuti. La rivoluzione da gennaio La scomparsa e l'allarme. L'angoscia per i familiari era iniziata ieri mattina, sabato 6 dicembre. Secondo le ricostruzioni, Galantini era uscito di casa intorno alle 9:30 per una delle sue consuete passeggiate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

