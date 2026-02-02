Uomo arriva in ospedale con una granata della prima guerra mondiale nel retto

Un uomo è stato portato d’urgenza all’ospedale Rangueil di Tolosa, in Francia, con una sorpresa incredibile. I medici hanno scoperto una granata della Prima guerra mondiale nel retto del paziente. La situazione è apparsa così seria che hanno chiamato subito gli artificieri per intervenire e rimuoverla in sicurezza.

I medici dell'ospedale Rangueil di Tolosa, in Francia, si sono trovati di fronte a un caso talmente bizzarro da dover chiedere l'aiuto degli artificieri. Nella notte tra sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio, un ragazzo di 24 anni si è presentato al pronto soccorso con una granata della prima guerra mondiale conficcata nel retto. I sanitari hanno convocato d'urgenza una squadra di artificieri della polizia e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona e disinnescato l'ordigno estratto dal paziente.

Domenica a Tolosa un uomo è arrivato in ospedale con una bomba della Prima guerra mondiale nel retto.

Arriva in ospedale con bomba della prima guerra mondiale nel retto: per operarlo servono gli artificieriL'insolito caso domenica a Tolosa dove è stato necessario istituire un perimetro di sicurezza per poter estrarre l'oggetto estraneo dal corpo del paziente ... fanpage.it

Va in ospedale con un ordigno della prima guerra mondiale nel rettoPanico in un ospedale di Tolosa: un uomo arriva al pronto soccorso con un proiettile della Prima guerra mondiale nel corpo. blogsicilia.it

