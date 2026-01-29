Manuel Piazza, il giovane milanese di 30 anni, è morto dopo aver lottato per giorni in ospedale. L’incidente si è verificato lo scorso weekend in via Ammiraglio Staiti a Trapani, vicino alla statua di Garibaldi. Testimoni raccontano che Manuel ha fatto da scudo alla fidanzata, proteggendola dall’impatto. Lui è rimasto gravemente ferito e, nonostante le cure, non ce l’ha fatta. La sua famiglia e gli amici sono sotto shock. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Milano, 29 gennaio 2026 – Non ce l’ha fatta Manuel Piazza, 30 anni, originario della provincia di Milano, rimasto gravemente ferito nell 'incidente stradale avvenuto sabato sera, 24 gennaio, in via Ammiraglio Staiti, nella zona portuale di Trapani, nei pressi della statua di Garibaldi. Stando a quanto riporta l’ Ansa, il giovane era insieme alla fidanzata e, quando ha visto l'auto arrivare, avrebbe fatto da scudo alla donna, salvandola. Soccorso e trasportato in ospedale, è rimasto in coma per diversi giorni: è morto a causa delle gravissime lesioni riportate nell'impatto. L’incidente. Stando alla ricostruzione di quanto avvenuto riportata dall’ Ansa, sabato sera, la coppia era stata a cena in un ristorante e si stava dirigendo nella zona dove aveva lasciato l’auto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Manuel Piazza morto in un incidente a Trapani: il 30enne milanese ha fatto da scudo con il suo corpo alla fidanzata

