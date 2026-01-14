L’appello di Giulia Salemi per il popolo iraniano | Non si può rimanere in silenzio davanti alla violenza Da giorni non riusciamo a contattare i nostri familiari a Teheran

Giulia Salemi, conduttrice di origini persiane, ha condiviso un appello rivolto al pubblico internazionale riguardo alla situazione in Iran. Dopo giorni di difficoltà nel contattare i familiari a Teheran, ha sottolineato l’importanza di non restare in silenzio di fronte alla violenza. La sua richiesta mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e a invitare alla solidarietà in un momento di crisi.

“Non posso più tacere” Giulia Salemi rompe il silenzio con occhi lucidi e voce tremante - Scopri le proteste in Iran e l'appello di Giulia Salemi per i diritti umani. bigodino.it

Giulia Salemi lancia un appello social dopo le proteste in Iran, ecco cos’ha detto - Questa non è la prima volta che Giulia Salemi si esprime su temi legati all’Iran: nel passato ha già condiviso messaggi di sostegno alle donne iraniane durante altre ondate di protesta, sottolineando ... mondotv24.it

Dailybest. . Giulia Salemi ha origini per metà persiane, per questo ha voluto usare il suo profilo Instagram per lanciare in appello invitando tutti a non lasciare solo chi sta rischiando la pelle nella sua terra, a difesa della libertà. L'influencer si è rivolta a chi si tro facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.