L’appello di Giulia Salemi per il popolo iraniano | Non si può rimanere in silenzio davanti alla violenza Da giorni non riusciamo a contattare i nostri familiari a Teheran
Giulia Salemi, conduttrice di origini persiane, ha condiviso un appello rivolto al pubblico internazionale riguardo alla situazione in Iran. Dopo giorni di difficoltà nel contattare i familiari a Teheran, ha sottolineato l’importanza di non restare in silenzio di fronte alla violenza. La sua richiesta mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e a invitare alla solidarietà in un momento di crisi.
La conduttrice di origini persiane ha preso parola online, invitando il mondo a non rimanere indifferente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
