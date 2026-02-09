Questa sera a Niscemi la frana nel quartiere Sante Croci si fa ancora più drammatica. La croce, simbolo di speranza, è crollata nel tardo pomeriggio, facendo pensare a un peggioramento della situazione. Ora le autorità monitorano attentamente, mentre i residenti si chiedono quanto possa peggiorare ancora questo smottamento.

E’ crollata nel tardo pomeriggio di oggi a Niscemi anche la croce che stava sul ciglio della frana, nel quartiere Sante Croci, il più colpito dallo smottamento. Era diventata simbolo di speranza e resistenza. Era stata sfiorata dalla frana dello scorso 25 gennaio. E’ precipitata nel burrone, come l’auto qualche giorno fa: ulteriore effetto delle piogge che sono cadute in questi giorni. Proprio oggi, a 30 metri dal ciglio della frana, i vigili del fuoco hanno eseguito un intervento delicato e complesso per permettere agli sfollati di prendere i loro oggetti dalle loro abitazioni. La Procura di Gela, guidata da Salvatore Vella, ha aperto i primi procedimenti penali per violazione della zona rossa attigua alla frana di Niscemi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Frana di Niscemi: precipita anche la Croce, simbolo speranza

Approfondimenti su Niscemi Frana

La frana di Niscemi continua a muoversi, e questa volta ha fatto cadere anche un’auto.

La scena si è svolta davanti agli occhi di tutti: l’auto rimasta in bilico sul ciglio della frana a Niscemi è caduta nel baratro sottostante.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Niscemi Frana

Argomenti discussi: Precipita l'auto simbolo della frana di Niscemi: da giorni era in bilico sul baratro; Frana a Niscemi: è precipitata l'auto-simbolo rimasta in bilico per giorni; Niscemi, auto in bilico precipita nel burrone: era il simbolo della frana; La frana di Niscemi avanza, precipita anche l'auto simbolo.

Frana di Niscemi: precipita anche la Croce, simbolo speranzaEra stata sfiorata dalla frana dello scorso 25 gennaio. E’ precipitata nel burrone, come l’auto qualche giorno fa ... gazzettadelsud.it

Frana a Niscemi, precipita l’auto-simbolo sospesa per giorni sull’orlo del precipizio: il video dal droneÈ precipitata nelle ultime ore l’auto -imbolo della frana di Niscemi. La vettura era rimasta in bilico per giorni sull’orlo del precipizio, accanto a quello che rimane di un muro, ed era ormai diventa ... ilfattoquotidiano.it

Nuova riunione della cabina di regia per l'emergenza Frana di Niscemi e danni ciclone Harry facebook

#Frana #Niscemi (CL), prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco: dal 25 gennaio svolti 675 interventi, 627 solo per operazioni di recupero beni nella zona interdetta. Monitorati edifici e suolo a monte della frana con apposite strumentazioni e rilevatori di moviment x.com