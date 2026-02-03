La scena si è svolta davanti agli occhi di tutti: l’auto rimasta in bilico sul ciglio della frana a Niscemi è caduta nel baratro sottostante. Un drone ha ripreso tutta la scena, mentre crescono le polemiche sulla gestione dell’assicurazione legata alla vettura e ai danni causati dal dissesto. La popolazione si chiede se ci siano responsabilità e cosa si possa fare per prevenire altre tragedie del genere.

La frana che ha devastato una popolazione. È precipitata nel baratro sottostante l’auto che per giorni era rimasta in bilico sul ciglio della frana di Niscemi, diventando uno dei simboli più emblematici del dissesto idrogeologico che ha colpito l’area. La caduta del veicolo è stata documentata da un drone di Local Team, che ha diffuso le immagini girate nella mattinata odierna. L’auto in bilico sulla frana cade nel baratro: le immagini del drone. Secondo quanto emerge dalle riprese aeree, la vettura è scivolata lungo la scarpata e si è schiantata nel burrone sottostante. Il veicolo era stato fotografato e ripreso più volte mentre si trovava sospeso sul bordo della frana, attirando l’attenzione di media e opinione pubblica. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Niscemi, precipita l’auto simbolo della frana: il drone riprende la caduta, polemiche per l’assicurazione

Approfondimenti su Niscemi Frana

Una macchina si è schiantata nelle ultime ore a Niscemi, dopo giorni di tensione.

Questa mattina presto, un’auto si è schiantata nel burrone a Niscemi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Niscemi Frana

Argomenti discussi: Niscemi, dalla Regione 13 milioni per dare una casa agli sfollati. Crolla anche l'auto in bilico - Dalla Regione 13 milioni per restituire una casa agli sfollati; Niscemi, auto in bilico precipita nel burrone: era il simbolo della frana; Niscemi, la biblioteca Angelo Marsiano a rischio frana: l’appello degli scrittori; Nuovi crolli a Niscemi dopo 48 ore di pioggia, istituita una Commissione di studio sul dissesto.

Frana a Niscemi, precipita l’auto-simbolo sospesa per giorni sull’orlo del precipizio: il video dal droneÈ precipitata nelle ultime ore l’auto -imbolo della frana di Niscemi. La vettura era rimasta in bilico per giorni sull’orlo del precipizio, accanto a quello che rimane di un muro, ed era ormai diventa ... ilfattoquotidiano.it

E' precipitata, il simbolo della frana di Niscemi non c'è piùÈ precipitata l’auto simbolo della frana di Niscemi, rimasta in bilico per giorni. Le immagini del drone del 3 febbraio documentano il crollo. notizie.it

Frana Niscemi, precipitata auto per giorni sul baratro Le immagini sono state girate dal drone di Local Team... - facebook.com facebook

Niscemi, auto in bilico precipita nel burrone: era il simbolo della frana x.com