La frana di Niscemi avanza | precipita anche l' auto simbolo

La frana di Niscemi continua a muoversi, e questa volta ha fatto cadere anche un’auto. La vettura, diventata simbolo della zona dopo essere stata immortalata più volte in bilico sul bordo, è scivolata via sotto gli occhi dei residenti. Le crepe e i cedimenti nel terreno si aggravano, e nessuno sa ancora quanto possa peggiorare la situazione.

Si continuano a registrare cedimenti sul fronte della frana di Niscemi e uno di questi ha fatto precipitare l’auto che ne era diventata uno dei simboli per essere stata fotografata e ripresa più volte mentre era in bilico. E’ una Ford Fiesta diesel del 2002 che era sospesa dall’inizio della crisi sul burrone ed era stata al centro di una contesa "burocratica": «Sono andato all’assicurazione per sospendere la polizza che scade ad agosto - aveva rivelato il figlio del proprietario - mi hanno chiesto i documenti. Ma come faccio a recuperarli? Vediamo se posso fare qualcosa.». L'episodio è ricordato dalla senatrice di Iv Dafne Musolino che parla di «burocrazia irredimibile». 🔗 Leggi su Feedpress.me

La scena si è svolta davanti agli occhi di tutti: l’auto rimasta in bilico sul ciglio della frana a Niscemi è caduta nel baratro sottostante.

Questa mattina presto, un’auto si è schiantata nel burrone a Niscemi.

