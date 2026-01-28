Frana Niscemi il dolore di una sfollata | Casa mia è in zona rossa anche l' auto nel garage | devono aiutarci

Una donna sfollata a Niscemi chiede aiuto. Maria D'Alessandro denuncia di aver perso tutto, anche l’auto nel garage di casa sua in zona rossa. Ora si aspetta che le istituzioni le offrano una sistemazione stabile, perché non può vivere in strada. La sua richiesta è semplice: una casa dove poter tornare a vivere, senza aspettare ancora.

Situazione critica a Niscemi, dopo che una frana a scorrimento ha provocato un disastro di vaste proporzioni. 1500 persone sono state evacuate, molte delle quali non potranno mai più rientrare nelle loro abitazioni. Una delle sfollate è Maria D’Alessandro, che dopo aver vissuto in Germania si era trasferita nel comune colpito dalla calamità. “Non abbiamo più niente, ci devono dare una casa”, lo sfogo della donna che al momento è ospite in una struttura di accoglienza in quanto la sua dimora è in zona rossa. Frana a Niscemi, lo sfogo della sfollata Maria D'Alessandro Come si è originata la frana La Protezione civile: "L'intera collina sta crollando" Frana a Niscemi, lo sfogo della sfollata Maria D’Alessandro “Non abbiamo più niente. 🔗 Leggi su Virgilio.it

La recente frana a Niscemi ha portato a un sorvolo della zona rossa da parte della Protezione civile.

La frana a Niscemi ha portato all'evacuazione di circa 1.500 persone.

