Frana a Niscemi la Cisl Enna incontra il sindaco e mette a disposizione i servizi per la cittadina

Questa mattina, la Cisl Enna si è incontrata con il sindaco di Niscemi per discutere della frana che ha messo in ginocchio la città. L’associazione sindacale ha offerto i propri servizi per aiutare la popolazione colpita dall’evento. La situazione resta critica e le autorità cercano di trovare soluzioni rapide per mettere in sicurezza le zone più a rischio.

Niscemi, in Sicilia, è al centro di una grave emergenza a seguito di un movimento franoso che ha colpito la città. La Cisl di Enna, rappresentata dalla segretaria generale Carmela Petralia, ha incontrato oggi il sindaco Massimiliano Valentino Conti per offrire il supporto della confederazione alla popolazione colpita e per sollecitare un intervento tempestivo delle istituzioni. La frana ha generato una situazione di forte criticità per la cittadinanza di Niscemi, una comunità che si trova ora a dover affrontare le conseguenze di un evento improvviso e potenzialmente devastante. L’incontro tra la Cisl e l’amministrazione comunale rappresenta un primo passo concreto per cercare di alleviare le difficoltà e fornire un sostegno immediato alle famiglie coinvolte.🔗 Leggi su Ameve.eu

La frana a Niscemi ha costretto molte persone ad abbandonare le proprie case.

Il sindaco di Gela, Giuseppe Terenziano Di Stefano, ha annunciato che il Comune mette a disposizione aree per chi ha perso le case nella frana a Niscemi.

Argomenti discussi: Niscemi, è precipitata l'auto simbolo della frana; Niscemi, la situazione della frana la mattina di mercoledì 4 febbraio; Frana Niscemi; Frana a Niscemi: la Difesa impegnata nella zona rossa.

Niscemi, solidarietà per randagi e animali degli sfollati dopo la frana: In arrivo cibo, attrezzature e farmaciA Niscemi stanno arrivando anche gli aiuti per i randagi e gli animali delle famiglie evacuate dopo la frana. Cibo, farmaci e attrezzature per recuperare gli animali arrivano grazie alla solidarietà ... fanpage.it

Frana Niscemi, cos’è successo e perché emergenza non è finita/ L’allarme: in Sicilia a rischio 9 comuni su 10Frana Niscemi, due abitanti a Verissimo raccontano cos'è successo due settimane fa. La situazione in Sicilia, perché emergenza non è ancora finita ... ilsussidiario.net

