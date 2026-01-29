La frana di Niscemi il Libero consorzio mette a disposizione la Protezione civile provinciale

La frana a Niscemi ha costretto molte persone ad abbandonare le proprie case. Il Libero Consorzio di Agrigento ha messo a disposizione la Protezione civile per aiutare chi si trova in difficoltà. Il presidente Giuseppe Pendolino ha espresso solidarietà ai sindaci e alle comunità colpite, che ora devono affrontare i danni e le paure legate a questo evento improvviso.

Il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino, esprime solidarietà al Sindaco Massimiliano Conti e alla comunità di Niscemi, nonché al Presidente del Libero Consorzio di Caltanissetta Walter Tesauro, duramente provati dalla frana che ha provocato l'evacuazione di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Approfondimenti su Niscemi Frana Niscemi, la ricognizione del capo della Protezione Civile Ciciliano sulla frana La visita del capo del Dipartimento Ciciliano a Niscemi ha permesso di valutare la situazione della frana attraverso un sopralluogo aereo. La Protezione Civile: «A Niscemi frana tutta la collina». Schlein: «Usare un miliardo di euro stanziati per il Ponte sullo Stretto» La Protezione Civile segnala una frana significativa a Niscemi, con oltre 1. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Niscemi Frana Argomenti discussi: Frana Niscemi: l’intervento del Servizio Nazionale; Frana a Niscemi, cosa sta accadendo dal punto di vista geologico: il precedente e le cause; Perché la collina di Niscemi si muove: la spiegazione scientifica della frana; Sicilia, dopo il ciclone Harry la frana di Niscemi. Cosa abbiamo capito sulla frana di Niscemi ancora attivaL'enorme frana che sta interessando il comune siciliano è il risultato di un mix di cause che vanno dal rischio idrogeologico sottovalutato negli anni alla crisi climatica ... wired.it Perché la collina di Niscemi si muove: la spiegazione scientifica della frana - Focus.itLa frana di Niscemi non è improvvisa: argille, piogge prolungate e interventi umani spiegano un movimento lento ma continuo del versante. focus.it La frana che ha colpito Niscemi, in Sicilia, diventa ancora una volta l’occasione per denigrare pubblicamente il Sud: così come successo per Ischia, anche in questo caso, anziché mostrare solidarietà al popolo colpito, si punta il dito proprio contro gli abitanti. - facebook.com facebook Emergenza #frana a Niscemi (CL). La #Difesa è al fianco della popolazione. Il Ministro Guido #Crosetto ha garantito la massima disponibilità all'impiego di mezzi e personale militare per portare aiuto e assistenza alla popolazione di Niscemi. Su richiesta dell x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.