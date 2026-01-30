Frana Niscemi il sindaco di Gela | Mettiamo a disposizione aree dove ricostruire

Il sindaco di Gela, Giuseppe Terenziano Di Stefano, ha annunciato che il Comune mette a disposizione aree per chi ha perso le case nella frana a Niscemi. Ha spiegato che si sta lavorando per aiutare le persone a ricostruire e tornare alla normalità. La priorità è dare risposte concrete a chi ha subito danni.

Il sindaco di Gela Giuseppe Terenziano Di Stefano interviene sul tema della ricostruzione dopo la frana che ha colpito Niscemi. Il primo cittadino ribadisce l’impossibilità di ricostruire in quelle zone e illustra la proposta avanzata al Comune di Niscemi: la cessione di alcune aree che sono nel territorio gelese per permettere una ricostruzione immediata in aree sicure. Una soluzione pensata anche per tutelare l'identità niscemese, in maniera tale che i cittadini non debbano cambiare residenza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Frana Niscemi, il sindaco di Gela: "Mettiamo a disposizione aree dove ricostruire" Approfondimenti su Frana Niscemi Frana a Niscemi, il sindaco di Gela: "Diamo i nostri territori" Frana a Niscemi, la Procura di Gela indaga per disastro colposo La Procura di Gela ha aperto un’indagine sulla frana di Niscemi. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Frana Niscemi Argomenti discussi: Niscemi, Ciciliano: Frana ancora attiva e sta scendendo verso Gela, situazione complessa; Peggiora la frana a Niscemi, in Sicilia. Il sindaco: Situazione drammatica; Frana a Niscemi, il sindaco: Fronte allargato, siamo preoccupati; Sindaco Niscemi replica a Pietro Senaldi: Non si permetta più. Chi è Massimiliano Conti, sindaco di Niscemi finito al centro della frana del 2026: età, carriera, ruolo nell’ATI idrica, inchieste e polemicheIl volto di Massimiliano Conti, sindaco di Niscemi, in questi giorni è ovunque: nelle dirette dal municipio, accanto alla presidente del Consiglio durante il sorvolo in elicottero, nei servizi che rac ... alphabetcity.it Chi è il sindaco di Niscemi Massimiliano ContiEmergenza frana a Niscemi, il profilo del sindaco Massimiliano Conti: avvocato, politico della Lega e il suo ruolo nella gestione della crisi ... policymakermag.it Radio1 Rai. . #Niscemi La frana che ha distrutto parte del centro abitato, e che ancora minaccia le case, è attiva e fa paura. Ieri vertice in procura, per far luce sulle responsabilità della mancata messa in sicurezza. Tra i 1300 sfollati c'è chi vive un dramma nel d - facebook.com facebook #ignotox Frana Niscemi, la rabbia dei cittadini: "Le Istituzioni ci diano aiuto non bastano chiacchiere e passerelle". x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.