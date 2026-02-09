Fossacesia dice stop ai costi per le edicole e cambia tutto adesso

Questa mattina a Fossacesia il Comune ha deciso di mettere fine ai costi per le edicole. Una delibera sta per arrivare in Consiglio, con l’obiettivo di eliminare il canone di occupazione suolo pubblico. La scelta mira a favorire nuove aperture di edicole e a rilanciare l’informazione locale, creando spazi sociali condivisi. L’ente vuole così sostenere chi lavora nel settore e migliorare i servizi di informazione per i cittadini.

Chieti - Delibera in arrivo in Consiglio comunale per eliminare il canone di occupazione suolo pubblico, incentivare nuove aperture e rilanciare informazione locale e spazi sociali condivisi. A Fossacesia prende forma un'iniziativa destinata a incidere sul panorama commerciale e culturale cittadino: l'Amministrazione comunale si prepara a portare in Consiglio comunale, nella seduta del 24 febbraio, una proposta di delibera che prevede l'esenzione totale dal canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico per le edicole e le rivendite di stampa quotidiana e periodica. Una misura che punta a ridurre i costi di avvio per chi desidera investire nel settore.

