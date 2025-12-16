L’Ue ci ripensa sulle auto a benzina | salta lo stop ai motori termici dal 2035 Dalle ibride plug-in ai biocarburanti cosa cambia adesso

L’Unione Europea ha deciso di sospendere temporaneamente l’abolizione dei veicoli a benzina e diesel prevista per il 2035. La decisione apre nuovi scenari per il settore automobilistico, con un focus rinnovato su alternative come le ibride plug-in e i biocarburanti. Mentre il percorso verso l’elettrico resta confermato, le tempistiche cambiano, lasciando spazio a diverse soluzioni di mobilità sostenibile.

Il futuro dell'auto resta elettrico, e su questo non ci piove, ma la messa al bando del motore a combustione può aspettare ancora qualche anno. Si potrebbe riassumere così la proposta svelata oggi dalla Commissione europea con il pacchetto automotive, che prevede innanzitutto una revisione anticipata del regolamento sulle emissioni di CO? del settore. In altre parole, quel provvedimento che impone uno stop alla produzione di nuove automobili a benzina e diesel in tutta l'Unione europea a partire dal 2035. L'Italia incassa la vittoria sui biocarburanti. In vista di quella scadenza, Bruxelles ha rivisto al ribasso i propri obiettivi di riduzione delle emissioni: non più il 100%, ma il 90%.

