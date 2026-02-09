Forbidden Fruit anticipazioni 9 febbraio | Sahika mette Erim contro Yildiz

Nella prossima puntata di Forbidden Fruit, Sahika farà di tutto per mettere Erim contro Yildiz. La tensione tra i personaggi cresce ancora di più, e i colpi di scena sono dietro l’angolo. I fan della serie non vedono l’ora di scoprire come si svilupperanno gli eventi.

Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Nuova settimana per Forbidden Fruit, la dizi turca in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. Tornata a Istanbul, Yildiz dovrà subito vedersela con le macchinazioni della perfida Sahika, la sorella di Kaya: nell' episodio di lunedì 9 febbraio infatti, vedremo la compagna di Halit, prossima ad esserne la nuova moglie, cercare di estromettere Yildiz dal resto della famiglia. Per riuscirci, proverà a manipolare Erim. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

