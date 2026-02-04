Forbidden Fruit anticipazioni 5 febbraio | Yildiz vuole tornare Halit ha sposato Sahika

Domani, 5 febbraio, i fan di Forbidden Fruit scopriranno cosa accadrà ai loro personaggi preferiti. Yildiz cerca di tornare nella vita di Halit, ma lui ha già sposato Sahika. La puntata promette nuove tensioni e colpi di scena, mentre i protagonisti affrontano decisioni difficili e sentimenti contrastanti. La storia continua a tenere alta l’attenzione nel pomeriggio di Canale 5.

Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Nuovo appuntamento domani, giovedì 5 febbraio, con la dizi Forbidden Fruit. È appena iniziata la terza stagione, ripartita con un colpo di scena che ha mandato in tilt Yildiz: la scomparsa di Ender. La bionda ne è rimasta talmente scioccata da decidere di andarsene ma ora, dopo otto mesi, è tempo di tornare: la ragazza infatti, è ormai vicina al parto. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata; l'appuntamento è alle 14.10 su Canale 5.

