Forbidden Fruit anticipazioni 9 gennaio | Halit contro Yildiz per l' incidente di Erim

Ecco le anticipazioni di Forbidden Fruit del 9 gennaio. Nella prossima puntata, Halit e Yildiz si confrontano sull’incidente di Erim, creando tensioni tra i personaggi. La serie turca va in onda dal lunedì al sabato alle 14 su Canale 5, offrendo ogni giorno un approfondimento sulla trama e i personaggi. Restate aggiornati per scoprire come si evolvono le vicende e quali saranno le conseguenze di questo episodio.

Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con la dizi turca Forbidden Fruit, che tiene compagnia ai telespettatori tutti i giorni dal lunedì al sabato. Nell' episodio di venerdì 9 gennaio, dopo i tanti colpi scena del doppio appuntamento del giovedì, vedremo gli Argun coalizzati contro Yildiz, additata come responsabile del terribile incidente in cui è finito vittima Erim. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nel prossimo appuntamento con la soap.

