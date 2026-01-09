Forbidden Fruit anticipazioni 10 gennaio | Zeynep offre un lavoro alla ex di Alihan Yigit incontra Ender

Ecco le anticipazioni di Forbidden Fruit del 10 gennaio. Zeynep propone un’opportunità lavorativa all’ex di Alihan, mentre Yigit ha un incontro con Ender. La serie turca, trasmessa dal lunedì al sabato alle 15 su Canale 5, continua a raccontare le vicende dei suoi protagonisti. Ecco cosa aspettarsi dalla prossima puntata, con sviluppi che potrebbero influenzare le dinamiche tra i personaggi.

Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Nuovo appuntamento domani alle 15.00 con Forbidden Fruit, la dizi turca divenuta un appuntamento fisso nel pomeriggio di Canale 5 e, dopo la conclusione di Tradimento, in onda anche al giovedì in prima serata. Nell' episodio di sabato 10 gennaio Zeynep conoscerà la ex storica di Alihan finendo per darle un lavoro, mentre Ender farà un incontro molto importante: quello col figlio Yigit. Ecco dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. Dov'eravamo rimasti Yildiz ha tutta la famiglia Argun contro: quando infatti Mustafa ha deciso di vendicarsi su Halit per avergli negato un prestito, la vendetta dell'uomo ha . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

