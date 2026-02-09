Football | Super Bowl ai Seattle Seahawks travolti i New England Patriots

Questa notte i Seattle Seahawks hanno vinto il Super Bowl, battendo i New England Patriots con un punteggio di 29-13. La partita si è giocata al Levi’s Stadium di Santa Clara, in California, e i Seahawks sono riusciti a dominare l’intera sfida.

Torino, 9 feb. (LaPresse) – I Seattle Seahawks hanno conquistato il Super Bowl, travolgendo i New England Patriots 29-13 nella sfida disputata al Levi's Stadium di Santa Clara, in California. Per i Seahawks, campioni della National Football Conference, si tratta del secondo titolo. Il running back Kenneth Walker III è stato nominato Mvp dell'incontro. Protagonista dell'halftime show, il rapper Bad Bunny.

