Football | Super Bowl ai Seattle Seahawks travolti i New England Patriots

Questa notte i Seattle Seahawks hanno vinto il Super Bowl, battendo i New England Patriots con un punteggio di 29-13. La partita si è giocata al Levi’s Stadium di Santa Clara, in California, e i Seahawks sono riusciti a dominare l’intera sfida.

Torino, 9 feb. (LaPresse) – I Seattle Seahawks hanno conquistato il Super Bowl, travolgendo i New England Patriots 29-13 nella sfida disputata al Levi's Stadium di Santa Clara, in California. Per i Seahawks, campioni della National Football Conference, si tratta del secondo titolo. Il running back Kenneth Walker III è stato nominato Mvp dell'incontro. Protagonista dell'halftime show, il rapper Bad Bunny.

I Seattle Seahawks hanno vinto il LX Super Bowl battendo i New England Patriots con un punteggio netto.

Al Super Bowl i Seahawks stracciano i Patriots, trionfa Bad Bunny ma per Trump è 'uno schiaffo agli Usa'. I Green Day sfidano la censura e non tagliano la frase 'the subliminal mind-fuck America', la Nbc ha distorto l'audio.

Super Bowl, due brutte notizie per Trump: i suoi Patriots ko e lo show di Bad Bunny. I Seattle Seahawks hanno travolto i New England Patriots 29-13 e hanno conquistato il Super Bowl, il titolo di campioni di football americano. Decisiva la grande difesa dei favoriti, che hanno tenuto...

Per il secondo anno consecutivo, la squadra tifata da Trump perde il SuperBowl, gran finale del football americano. Con coda di polemiche tra il presidente e il rapper Bad Bunny. "Lo show del Super Bowl è stato assolutamente terribile, uno dei peggiori di sempre! Un affronto alla grandezza dell'America". È l'attacco di Trump a Bad Bunny su Truth. "Il ballo è disgustoso, soprattutto per i bambini".

