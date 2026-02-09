Fontana Lombardia | Bene dati sul lavoro nostro modello funziona in ogni ambito – Il video

Il ministro Calderone ha elogiato i dati sul lavoro, dicendo che il modello lombardo funziona in ogni settore. Durante un video, ha sottolineato come le cifre siano chiare e non soggettive, confermando che i risultati sono concreti e verificabili. La sua dichiarazione ha ricevuto una buona accoglienza, rinnovando l’attenzione sulla regione come esempio in Italia.

(Agenzia Vista) Milano, 09 febbraio 2026 "Ha fatto molto piacere quello che ha dichiarato, perché poi il Ministro Calderone ha sciorinato i numeri evidenziando come non si tratti di valutazioni soggettive, ma assolutamente oggettive. E' chiaro, l'assessorato funziona bene, l'assessore è molto determinato ed è la dimostrazione che il modello Lombardia funziona in tutti gli ambiti nei quali è messo alla prova" così il presidente della Lombardia Attilio Fontana, a margine dell'evento "La Lombardia ‘fa gol’" a Milano. Courtesy: LNews Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online

Nel 2025, in Lombardia, si registra una vittima ogni due giorni sui posti di lavoro.

L’Hackathon 2025 in Lombardia si propone come un’opportunità per promuovere la consapevolezza sull’uso della rete tra gli studenti.

Fontana (Lombardia): Bene dati, sul lavoro nostro modello funziona in ogni ambito

Olimpiadi, a Bormio «meglio di così non poteva andare» Il ministro Giancarlo Giorgetti e il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana festeggiano le due medaglie nella discesa libera e l’organizzazione dei Giochi #laprovinciaunicatv #teleunica #news # facebook

Fiamma olimpica nella piazza della Regione Lombardia, Fontana “Entusiasmo eccezionale” dlvr.it/TQpL3h x.com