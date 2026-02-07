Nel 2025, in Lombardia, si registra una vittima ogni due giorni sui posti di lavoro. Nonostante il calo degli incidenti mortali, aumentano le denunce legate alle malattie professionali. La situazione resta delicata e preoccupante.

Milano – In calo gli infortuni mortali sul lavoro, mentre aumentano le denunce per malattie professionali. Nel 2025 si sono contati 164 morti sul lavoro in tutta la Lombardia, in calo rispetto ai 182 del periodo gennaio-dicembre 2024. Tra le province, il numero maggiore di morti bianche si concentra nel Milanese (49), seguito dalla provincia di Brescia (30) e di Bergamo (22). Guardando al trend, tra il 2024 ed il 2025, gli infortuni mortali sono aumentati nella Bergamasca (+4), nella provincia di Como (+2), nel Cremonese (+6), nel Lecchese (+2), a Mantova (+1), a Milano (+5), a Sondrio (+2). Calano nelle altre province, con Pavia e Monza che hanno dimezzato gli infortuni mortali in un anno, - 9 a Brescia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Morti sul lavoro, nel 2025 in Lombardia una vittima ogni due giorni. Ma i numeri sono in calo

Nel 2025, le morti sul lavoro continuano a rappresentare una grave realtà in Italia.

