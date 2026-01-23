Hackathon 2025 in Lombardia Fontana | Rete è opportunità se utilizzata consapevolmente – Il video

L’Hackathon 2025 in Lombardia si propone come un’opportunità per promuovere la consapevolezza sull’uso della rete tra gli studenti. Durante l’evento, si stimola il lavoro di gruppo per sviluppare soluzioni concrete ai temi del cyberbullismo e della sicurezza online. Il vicepresidente Fontana sottolinea l’importanza di un uso responsabile della rete, favorendo un approccio critico e collaborativo per affrontare le sfide della digitalizzazione.

(Agenzia Vista) Milano, 15 gennaio 2026 Sollecitare gli studenti a lavorare in gruppo, elaborare proposte e trovare soluzioni sui temi del cyberbullismo e della sicurezza in rete. Questi gli obiettivi di ‘Hackathon 2025‘, l’iniziativa promossa da Regione Lombardia insieme all’Ufficio Scolastico Regionale, terminata con una giornata conclusiva a Palazzo Lombardia, a Milano, con le premiazioni dei progetti più meritevoli degli studenti. “Grazie ai ragazzi che hanno partecipato al progetto ‘Hackathon’ – ha sottolineato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana – che mette al centro anche la pericolosità del cyberbullismo.🔗 Leggi su Open.online

Grande successo ieri a Milano per la premiazione della 7ª edizione dell'Hackathon, l'iniziativa promossa da Regione Lombardia e dall'USR per contrastare il cyberbullismo e promuovere la sicurez