Fontana di Trevi a pagamento allarme internazionale sul modello Roma

La decisione di far pagare l’ingresso alla Fontana di Trevi ha scatenato una reazione internazionale. In molti criticano la scelta, considerandola un cambiamento radicale per un simbolo iconico di Roma. La città si difende, sostenendo che si tratta di un modo per tutelare meglio il monumento e gestire i tanti visitatori. La questione ha acceso il dibattito tra chi vede questa mossa come un modo per preservare e chi invece la considera un passo troppo avanti. Per ora, la polemica resta aperta e il modello Roma diventa esempio di una scelta che potrebbe influenz

Roma è finita al centro di un certo dibattito internazionale dopo l’introduzione del ticket per accedere alla Fontana di Trevi a pagamento. La scelta dell’amministrazione capitolina ha superato i confini cittadini e nazionali, accendendo l’attenzione della stampa internazionale e sollevando una serie di interrogativi sul futuro della gestione dei grandi simboli urbani. Il caso romano diventa così paradigma di un modello che divide e fa discutere non poco. Leggi anche: — Fontana di Trevi, il trucco per scattare una foto spettacolare senza pagare il biglietto Il Financial Times e la critica alla “città a tariffa” sulla questione della Fontana di Trevi a pagamento.🔗 Leggi su Funweek.it

Si ipotizza l'introduzione di un biglietto a pagamento per visitare la Fontana di Trevi a Roma, con l'obiettivo di generare circa 20 milioni di euro all'anno.

