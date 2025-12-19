Roma Fontana di Trevi e altri 5 siti a pagamento per turisti dall’1 febbraio

(Adnkronos) – Un ticket da 2 euro per tutti i turisti che vorranno visitare sei siti finora gratuiti, tra cui la Fontana di Trevi. Tranne che per i residenti della Città Metropolitana, che inoltre avranno l'accesso gratuito a tutti i musei gestiti da Roma Capitale. Questo quanto annunciato dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Tariffario di Roma. Da febbraio Fontana di Trevi costerà 2 euro per i turisti, a pagamenti altri 5 siti - Totalmente gratuiti tutti i musei e siti monumentali di Roma Capitale per i residenti di Roma e della città metropolitana ... msn.com

Due euro per la Fontana di Trevi, ma i musei saranno gratis per i romani - Il sindaco Gualtieri ha annunciato il nuovo sistema tariffario: biglietto di entrata per sei monumenti, ma i residenti nella capitale avranno accesso libero a tutti i siti comunali ... rainews.it

