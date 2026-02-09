Fondo cassa e morosità condominiale | finalità e termini di utilizzo

La morosità nei condomini mette spesso in difficoltà gli amministratori. Quando alcuni condòmini non pagano le quote, l’amministratore deve comunque assicurare i pagamenti a fornitori e manutentori. Si cerca di trovare soluzioni per coprire i costi senza penalizzare gli altri inquilini.

La morosità condominiale è uno dei problemi più delicati nella gestione di un edificio. Quando uno o più condòmini non pagano le quote, l’amministratore si trova spesso a dover garantire comunque i pagamenti a fornitori e manutentori. Ed è qui che entra in gioco il fondo cassa, talvolta utilizzato come soluzione “tampone”, ma non sempre in modo corretto. Capire quando il fondo può essere utilizzato e quando, invece, si rischia di scaricare i debiti sui condòmini in regola è fondamentale per evitare contenziosi e responsabilità. Cos’è il fondo cassa condominiale. Il fondo cassa è una provvista di liquidità costituita dai condòmini per far fronte alle spese ordinarie e garantire la continuità dei servizi essenziali: pulizie, illuminazione, manutenzione ordinaria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il governo ha deciso di rifinanziare il Fondo morosità incolpevole anche per il 2026.

La cassa integrazione dell'anno scorso mostra numeri in calo, ma l'utilizzo resta comunque elevato.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

