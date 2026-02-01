Morosità incolpevole rifinanziato il fondo
Il governo ha deciso di rifinanziare il Fondo morosità incolpevole anche per il 2026. Questo significa che gli inquilini in difficoltà economica potranno ancora ricevere un aiuto per pagare l’affitto. La misura mira ad aiutare le famiglie che non riescono a far fronte alle spese senza colpe, evitando che finiscano in strada. La decisione è stata presa per garantire un sostegno continuo alle persone in crisi.
Anche per il 2026 il Fondo morosità incolpevole mette a disposizione degli inquilini che si trovano in difficoltà economica un contributo per il pagamento dell’affitto. Fino del 31 dicembre i soggetti in possesso dei requisiti indicati nel bando potranno presentare domanda per beneficiare dell’erogazione di contributi nazionali per la prevenzione dell’esecutività degli sfratti per morosità incolpevole. "Il rifinanziamento del Fondo per la morosità incolpevole anche – dice l’assessore Francesco Mangiaracina (nella foto) – per il 2026 è uno strumento fondamentale per prevenire gli sfratti e tutelare quelle famiglie che, per cause indipendenti dalla propria volontà – come la perdita del lavoro, la riduzione del reddito o gravi problemi di salute – si trovano improvvisamente in difficoltà nel sostenere l’affitto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondimenti su Morosità Incolpevole
Morosità incolpevole, pubblicato il bando per il contributo regionale di solidarietà
Il Comune di Nocera Superiore ha aperto i termini per il nuovo bando sul contributo regionale di solidarietà.
"Nazionale debole", "Gattuso incolpevole", "Haaland il poverino": le reazioni dei tifosi
Case popolari, la protesta sotto la Regione Lazio
Ultime notizie su Morosità Incolpevole
Argomenti discussi: Contributo affitti 2026 con il Fondo morosità incolpevole, ecco come richiederlo.
Morosità incolpevole, rifinanziato il fondoAnche per il 2026 il Fondo morosità incolpevole mette a disposizione degli inquilini che si trovano in difficoltà economica ... lanazione.it
Contributo affitti 2026 con il Fondo morosità incolpevole, ecco come richiederloIl Fondo morosità incolpevole è finanziato anche per il 2026. Vediamo come funziona e chi può accedervi quest’anno. msn.com
` Anche per il 2026 il Fondo morosità incolpevole mette a disposizione degli inquilini che si trovano in difficoltà economica un contributo per il pagamento dell' affitto. Per Morosità Incolpevole si intende - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.