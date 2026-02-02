Cassa integrazione il report Uil | Numeri in calo ma l’utilizzo è alto
La cassa integrazione dell’anno scorso mostra numeri in calo, ma l’utilizzo resta comunque elevato. Secondo il report del centro studi della UIL, anche se le richieste sono diminuite, molte aziende continuano a fare affidamento su questa misura per sostenere i lavoratori. La situazione rimane tesa, con molte persone ancora in attesa di risposte certe e rapide.
Arriva dal centro studi nazionale della UIL la fotografia definitiva del rapporto sulla cassa integrazione dell’anno appena trascorso. I dati che emergono certificano un calo dell’utilizzo della cassa integrazione: la variazione di ore autorizzate nel 2025 segna un meno 15% rispetto all’anno 2024, in controtendenza al dato nazionale che segna un più 10,4%. Infatti mettendo a confronto i due periodi, la sommatoria delle ore di cassa ordinaria, straordinaria ed in deroga, passa dalle 11.663.827 del 2024 a 9.913.078 del 2025 piazza la provincia di Reggio Emilia al terzo posto di questa classifica, dopo Bologna e Modena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
