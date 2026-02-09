In attesa della riunione del 18 febbraio, il Comitato Salute e Vita non smette di protestare contro le Fonderie Pisani di Salerno. I rappresentanti del comitato chiedono risposte chiare sull’adeguamento alle Bat, ma finora nessuna novità concreta è arrivata dagli ultimi incontri. La tensione resta alta e la protesta continua.

Tempo di lettura: < 1 minuto In attesa di conoscere le risposte che in termini di adeguamento alle Bat i vertici delle fonderie Pisano di Salerno forniranno al tavolo della seconda riunione della Conferenza di servizi in programma il 18 febbraio, non si fermano le azioni di protesta promosse dal Comitato salute e vita. L’associazione che fa riferimento a Lorenzo Forte questa volta punta l’indice contro l’asl che “mantiene un silenzio inaccettabile sulla vicenda della Fonderia Pisano. Un’assenza di presa di posizione che non è neutra, ma grave, perché quando un’istituzione sanitaria tace davanti a un impianto che ha inquinato suolo aria e fiume, rendendo la vita dei residenti un inferno, quel silenzio diventa complicità” come si legge in una nota dello steso comitato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fonderie Pisani, manifestazione di protesta del Comitato Salute e Vita contro l’Asl: ecco quando

Il Comitato Salute e Vita ha espresso preoccupazione riguardo alle condizioni ambientali nelle vicinanze delle Fonderie Pisano, evidenziando problemi di qualità dell'aria e salute pubblica.

Il comitato 'Salute e Vita' rinnova l'appello alle autorità in vista della seconda riunione della conferenza dei servizi prevista per il 18 febbraio, dedicata alla valutazione dell'autorizzazione integrata ambientale delle Fonderie Pisano.

