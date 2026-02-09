Fondazione Telethon finanzia due ricerche in Campania | 320 mila euro

La Fondazione Telethon ha annunciato di aver investito 320 mila euro in due progetti di ricerca in Campania. Con questo bando, la fondazione sostiene 39 gruppi di studio in nove regioni italiane, tra cui due proprio in Campania, dedicati alle malattie genetiche rare. I fondi arrivano dopo un bando multi-round che mira a finanziare progetti concreti e mirati.

Con il bando multi-round Telethon sostiene 39 gruppi in 9 Regioni, due in Campania per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Fondazione Telethon conferma il proprio impegno a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Con il primo round della seconda edizione (2025-2027) del bando “multi-round”, l’ente ha finanziato 27 nuovi progetti di ricerca, coinvolgendo 39 gruppi di ricerca distribuiti in 9 Regioni italiane, per un investimento complessivo di 7 milioni di euro. In Campania sono due i gruppi di ricerca selezionati, destinatari di un finanziamento totale pari a 320 mila euro. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

