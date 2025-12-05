CS Fondazione Telethon | anche in Campania torna la campagna di Natale il 20 e 21 dicembre

Al via la campagna di Natale di sensibilizzazione e raccolta fondi di Fondazione Telethon: la 36ª Maratona televisiva andrà in onda sulle reti RAI dal 14 al 21 dicembre. Napoli, 4 dicembre 2025 – Torna la campagna di Natale di Fondazione Telethon, con la maratona sulle reti Rai dal 14 al 21 dicembre: sarà una settimana all’insegna della solidarietà, dell’impegno e della partecipazione, con tanti appuntamenti per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. La campagna di quest’anno è dedicata alla rarità, in tutte le sue sfumature: quella che incanta, come una meraviglia della natura, e quella che fa paura, come una malattia genetica che nessuno conosce, che nessuno studia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - CS Fondazione Telethon: anche in Campania torna la campagna di Natale il 20 e 21 dicembre

Altri contenuti sullo stesso argomento

Grazie alla collaborazione tra Fondazione Telethon e Lis Pay S.p.A. è possibile sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare donando facilmente in tutte le tabaccherie PuntoLis convenzionate con LIS Pay S.p.A.. Basta comunicare al tabaccaio - facebook.com Vai su Facebook

Parte la sera del 13 dicembre l’annuale maratona televisiva della Fondazione Telethon. Per una settimana su tutti i canali Rai la campagna per dare solidarietà ai bambini affetti da malattie rare. @Fondaz_Telethon rainews.it/tgr/news Vai su X

L'INIZIATIVA - Fondazione Telethon: anche in Campania torna la campagna di Natale il 20 e 21 dicembre - Torna la campagna di Natale di Fondazione Telethon, con la maratona sulle reti Rai dal 14 al 21 dicembre: sarà una settimana all’insegna della solidarietà, dell’impegno e della partecipazione, con tan ... Lo riporta napolimagazine.com

Corigliano Rossano e Fondazione Telethon insieme a Natale - La città tra i punti di raccolta per trovare i cuori di cioccolato e aiutare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare<br /> ... ecodellojonio.it scrive

Dal 13 al 21 dicembre torna la maratona di Telethon sulle reti Rai - Una settimana all’insegna della solidarietà e della ricerca sulle malattie rare. rainews.it scrive

Maratona "Due Comuni" per Telethon,quasi 700 atleti in gara(Rpt) - Domenica due Comuni dell'area vesuviana, Sant'Anastasia e Somma Vesuviana, si uniranno in una giornata di sport all'aria aperta per la ricerca scientifica a favore della Fondazione Telethon. Scrive ansa.it

Fondazione Cariplo e Fondazione Telethon selezionano 26 nuovi progetti di ricerca - Con 3,6 milioni di euro Fondazione Cariplo e Fondazione Telethon finanziano 26 nuovi progetti di ricerca che indagano sugli aspetti oggi ancora oscuri del genoma umano potenzialmente responsabili di m ... Da msn.com

Telethon: “Cuori di Biscotto” in 500 piazze il 25 e 26 aprile per sostenere la ricerca per le malattie genetiche rare - CAMPAGNA DI PRIMAVERA – Sabato 25 e domenica 26 aprile in circa 500 piazze italiane sarà possibile, con una donazione minima di 10 euro, ricevere i “Cuori di biscotto” sostenendo così la ricerca ... Si legge su oggi.it