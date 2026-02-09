All’Allianz Stadium si è vissuto un finale da brividi. La Juventus di Spalletti ribalta la partita negli ultimi minuti, recuperando da 0-2 a 2-2 contro una Lazio che sembrava ormai aver conquistato i tre punti. La rimonta si consuma nel recupero, regalando un pareggio che lascia tutti senza parole e cambia gli equilibri in classifica.

Si chiude con un pareggio che profuma d’impresa la domenica della 24ª giornata di Serie A. All’Allianz Stadium, la Juventus di Luciano Spalletti rimonta due gol di svantaggio a una cinica Lazio, fissando il punteggio sul 2-2 nell’ultimo respiro di un match ad altissima tensione. Dopo i gol di Pedro e Isaksen che sembravano aver spento le speranze bianconere, la “Vecchia Signora” ha saputo reagire con orgoglio, accorciando con McKennie e trovando il pari definitivo al 96? grazie a una proiezione offensiva di Pierre Kalulu. Un punto d’oro che permette ai torinesi di salire a quota 46 punti e blindare il quarto posto, mentre i biancocelesti di Sarri masticano amaro per una gestione del finale troppo rinunciataria. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Follia allo Stadium: Kalulu salva la Juve al 96?, rimontata la Lazio da 0-2 a 2-2

La Lazio sfiora l’impresa allo Stadium, ma alla fine deve accontentarsi di un pareggio.

All’ultimo secondo, Kalulu segna il gol del 2-2 che salva la Juventus contro la Lazio.

