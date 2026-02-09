All’ultimo secondo, Kalulu segna il gol del 2-2 che salva la Juventus contro la Lazio. La partita si conclude con un pareggio che lascia tutti con il fiato sospeso, mentre allo stadio di Torino festeggiano il rinnovo di Yildiz fino al 2030. La Lazio spinge fino all’ultimo, ma il difensore francese ha deciso di non mollare.

TORINO (ITALPRESS) – Kalulu salva in extremis la Juventus nel giorno in cui l'Allianz Stadium festeggia il rinnovo fino al 2030 di Yildiz: contro la Lazio, infatti, termina 2-2 con gol del pareggio del difensore francese al 96?. Impresa solo sfiorata dai biancocelesti, che si sono visti recuperare un doppio vantaggio e continuano a non riuscire a vincere due partite di fila. Spalletti si affida di nuovo a David centravanti, supportato da McKennie e Yildiz. Sarri, invece, ritrova Romagnoli ma di fianco a Gila c'è Provstgaard, mentre in attacco è confermato il tridente Isaksen-Maldini-Pedro. Parte meglio la Juventus, che scenda in campo con la consueta aggressività degli ultimi tempi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Kalulu salva la Juve e beffa la Lazio al 96°, a Torino finisce 2-2

Approfondimenti su Kalulu Juventus

La Lazio va avanti di due gol contro la Juve, ma i bianconeri non mollano e riescono a pareggiare all’ultimo istante.

Finisce 2-2 il match di Serie A tra Juventus e Lazio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Kalulu Juventus

Argomenti discussi: Kalulu mondiale, retroscena Deschamps: con Spalletti alla Juve può! L'idea Tudor si evolve così; La Juventus oltre le INGIUSTIZIE arbitrali e gli errori! Kalulu salva i Bianconeri all'ultimo respiro: la sintesi del match; Juventus, la mossa di Spalletti: Locatelli terzino per lanciare Kalulu; Parma-Juventus 1-4, pagelle: Bremer perfetto, McKennie fondamentale.

Kalulu salva la Juve e beffa la Lazio al 96°, a Torino finisce 2-2TORINO (ITALPRESS) – Kalulu salva in extremis la Juventus nel giorno in cui l’Allianz Stadium festeggia il rinnovo fino al 2030 di ... iltempo.it

Kalulu salva la Juve al 95esimo e regala a Spalletti un pareggio insperato contro la LazioLa Juventus evita il tracollo e lo fa nel modo più sofferto, aggrappandosi al carattere e a un colpo di testa arrivato quando tutto sembrava ormai compromesso. All’Allianz Stadium finisce 2-2 contro l ... it.blastingnews.com

#SerieA, #Kalulu salva la #Juventus al 96'. Contro la #Lazio finisce 2-2. La classifica aggiornata x.com

VERSO JUVENTUS-LAZIO Tra i pali torna Di Gregorio, in difesa ci saranno Kalulu a destra, Cambiaso a sinistra mentre al centro probabile avvicendamento tra Koopmeiners e Kelly al fianco di Bremer. A centrocampo Locatelli e Thuram mentre Miretti potrebb facebook